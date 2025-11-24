Szenenbild Zone 3 - Frau mit Waffe, Ermittler sitzt an einem Schreibtisch
Zone 3: Kino- und VR-Gutscheine gewinnen

Gewinne Kinogutscheine zum Film sowie einen Gutschein für 2 Personen von Virtual Escape, für ein unvergessliches VR-Erlebnis!

Paris, in der nahen Zukunft. Die Stadt der Lichter ist Vergangenheit. Geblieben ist eine in 3 Zonen geteilte Metropole, die ihre Bewohner in privilegierte und ausgegrenzte Menschen teilt. Im Zentrum dieser dystopischen Gesellschaft steht ALMA, eine allgegenwärtige Künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe die Polizei Recht und Ordnung durchsetzt. 

Als ALMAs Schöpfer ermordet wird, sollen Salia, eine Elitepolizistin aus Zone 2 (Adèle Exarchopoulos), und Zem (Gilles Lellouche), ein desillusionierter Cop aus Zone 3, die Ermittlungen aufnehmen. Doch je tiefer sie in den Fall einsteigen, umso mehr dringen die dunklen Geheimnisse des Systems ans Licht und bringen die scheinbar perfekte Welt ins Wanken.

Zone 3 ist ab 27. November in österreichischen Kinos zu sehen! 

Mitmachen

Wir vergeben:

  • 1 x Gutschein von Virtual Escape, für ein unvergessliches VR-Erlebnis
  • 1 x 2 Kinogutscheine

unter allen, die unsere Beiträge auf Instagram bis 28. November, 10 Uhr kommentieren. 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

(futurezone) | Stand: 24.11.2025, 7:00 Uhr

