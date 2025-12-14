Mitmachen und WiiM Sound Smart Speaker gewinnen

Der WiiM Sound definiert als erster Smart-Lautsprecher von WiiM das Musikerlebnis neu. Er liefert beeindruckendes 24-Bit/192 kHz High-Res-Audio und eine Gesamtleistung von 100 Watt für ein detailreiches, dynamisches Klangbild, von tiefen Bässen bis zu feinsten Details.

Ein besonderes Highlight ist die automatische Raumkorrektur, die den Klang ideal an Ihre Umgebung anpasst. Dank Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und über 20 Musikdiensten ist das Streaming sehr flexibel. Der WiiM Sound integriert sich nahtlos in jedes Setup und unterstützt Multiroom-Systeme wie Google-Cast und Alexa. Die Bedienung erfolgt komfortabel über den 1,8-Zoll-Touchscreen oder die App. Ein vielseitiges Klangwunder, das durch regelmäßige Updates zukunftssicher bleibt.