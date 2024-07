10 kostenlose KI-Bildgeneratoren im Vergleichstest

Als KI-Bildgeneratoren vor gut eineinhalb Jahren aus dem Boden schossen, waren die meisten Dienste noch kostenlos. Das hat sich seither grundlegend verändert. Viele dieser Bilder-KIs können mittlerweile nur mehr gegen Bezahlung verwendet werden, beispielsweise Midjourney oder Dall-E.

Es gibt aber immer noch einige Bildgeneratoren, die man gratis nutzen kann. Ich habe mir 10 KI-Dienste angesehen, die zumindest teilweise kostenlos sind. Bei all diesen Bilder-KIs habe ich denselben Prompt eingegeben, damit sich die Ergebnisse vergleichen lassen.

Diese Bilder-KIs habe ich ausprobiert

Stable Diffusion Microsoft Copilot getimg.ai Playground AI Leonardo AI ArtBot Stable Horde Craiyon dream.ai Canva

Der 1. Prompt lautet:

"A European city in the evening sun with sunset red clouds; people on the streets enjoying life, some green parks, some residential houses, some cafes. make it look photo-realistic and as an aerial view."

Der 2. Prompt lautet:

"Someone sitting relaxed on a couch is typing on a laptop. make it look realistic."

Der 3. Prompt lautet:

"A dreamy and abstract painting of various objects. all flowing down an imaginary river."

1. Stable Diffusion

Das KI-Modell Stable Difussion ist über mehrere Wege abrufbar. Eine Anlaufstelle ist die Website stablediffusionweb.com, wo direkt die Prompts eingegeben werden können. Auch der Stil des Bildes kann dort gewählt werden, etwa Cinematic, Pixel Art, Graffiti und vieles mehr.

Bei stablediffusionweb.com bekommt man alle 24 Stunden 9 neue Credits, die Bilder stehen 7 Tage lang zum Download bereit und haben eine standardmäßige Auflösung von 1024 x 1024 Pixel. Jedes generierte Bild zählt als 1 Credit. Für 10 Euro im Monat können dort 2.000 Bilder erstellt werden.

