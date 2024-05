Warum die Gemini-KI keine Google-Suche ist

Gemini vs. Suche

Gemini sei eben nicht zu verwechseln mit der Google-Suche und erhebe auch keinen Anspruch auf die Richtigkeit seiner Antworten, präzisiert Bäuml. Das Programm sei lediglich eine generative Künstliche Intelligenz – ein sogenanntes großes Sprachmodell (LLM, Large Language Model), das Inhalte quasi aus dem Nichts erstellen kann.

Wie bei ChatGPT kann man mit Gemini via Text und Stimme kommunizieren. So als würde man mit einem Menschen interagieren, kann man Fragen stellen oder Befehle erteilen. So können ganze Texte generiert werden. Möglich ist es etwa, einen förmlichen Brief aufzusetzen oder eine saloppe Glückwunschkarte zu verfassen - auch in anderen Sprachen.

Nennt man Gemini die notwendigen Informationen, kann das Programm beispielsweise im Handumdrehen eine detaillierte Anzeige für eine Mietwohnung erstellen. Außerdem kann die KI dabei helfen, sich auf ein Job-Interview vorzubereiten, indem sie Arbeitgeber*innen imitiert und die User*innen mit möglichen Fragen konfrontiert.

Ebenso ist Gemini gut darin, Bilder und deren Kontext zu erkennen. Ladet man etwa ein Foto von einer Süßspeise hoch, kann das Programm den Namen des Desserts und theoretisch ein passendes Rezept dazu liefern. Auch YouTube-Videos kann die KI interpretieren.