Arc im Test: Diese App will das Surfen im Web revolutionieren

Bei Arc handelt es sich um einen neuen Browser aus dem Hause The Browser Company. Das New Yorker Unternehmen hat sich im Dickicht von Browsern das Ziel gesetzt, einen neuen Ansatz abseits der klassischen Erfahrung zu bieten.

Wer sich durch das World Wide Web bewegen möchte, kommt ohne Browser nicht voran. Über die Jahre sind Namen wie Internet Explorer, Netscape oder Opera an uns vorbeigezogen, heute dominiert vor allem Chrome bzw. Chromium den Markt, mit Firefox in der Rolle des Gegenspielers. Um auf dem Browsermarkt hervorzustechen, braucht es Features, die sich abheben. Arc möchte genau diese Features bieten.

Darunter bereitet die App uns aber à la ChatGPT Informationen direkt in mundgerechten Häppchen vor. Im Falle meiner Essensanfrage erhalten wir eine Liste an Gerichten, die wir kochen könnten. Tippen wir auf einen der Vorschläge, spuckt Arc wiederum verschiedene Rezept aus. Arc fasst dabei auf einer Seite unterschiedlichste Quellen und Informationen zusammen, die wir uns direkt ausgeben lassen oder besuchen können.

Einmal auf „Browse for me“ getippt, können wir Arc beim Denken zusehen. Gebe ich etwa „Was soll ich heute essen“ ein, beginnt der Browser einige Informationen auszuspucken. Am oberen Rand generiert Arc verschiedenen Kärtchen , die unter anderem zur Google-Suche und in diesem Fall einschlägigen Seiten zum Thema Kochen führen.

Gebe ich den Begriff einfach nur in die Suchleiste ein, schickt uns Arc direkt zu Google. Die Magie versteckt sich aber hinter dem Button „Browse for me“ , den wir beim Eintippen des Begriffs anwählen können.

Bis man überrissen hat, dass der Cookie-Popup-Blocker dafür verantwortlich ist, dass eine Webseite gerade nicht funktioniert, vergeht am Anfang etwas mehr Zeit als gewünscht. Leider lassen sich hier auch keine Anpassungen vornehmen, Arc kennt bei den Blocker-Optionen nur an und aus, aber keine Feinjustierung.

Gerade am Anfang ist die Oberflächenführung in Arc etwas gewöhnungsbedürftig . Statt alles über eine Suchleiste einzugeben, können wir hieran gleich 3 verschiedenen Stellen eine Suche starten bzw. URLs eintippen. Um eine Eingabe zu starten, sind aber immer mindestens 2 Tippgesten notwendig.

Desktop-Variante ein Blick in die Zukunft

Die für macOS und seit knapp einer Woche auch für Windows frei zugängliche Browser-Variante bietet uns eine Vorschau, wohin man möglicherweise auch mit den mobilen Varianten kommen möchte. Die auf Chromium basierende und in Swift programmierte Anwendung arbeitet hier mit sogenannten Spaces, die uns die thematische Organisation unseres Browser-Alltags ermöglichen sollen.

Spaces wie auch Pins und Tabs finden sich in einer Seitenleiste, die für uns alles Wichtige in Arc vereint. Easel, ein weiteres Feature von Arc, agiert wie eine Tafel, auf der wir Screenshots, Notizen und andere Inhalte frei platzieren können, um etwa unsere Gedanken oder Recherchen festzuhalten.

Ebenfalls besonders an der Desktop-Variante sind die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. Little Arc öffnet Links etwa in einem Popup, um einen schnellen Einblick zu ermöglichen. Mit Split-View können wir auch 2 Tabs nebeneinander packen, um zwei Seiten gleichzeitig im Blick zu haben.

Boosts erlauben uns, Webseiten so anzupassen, wie wir sie haben wollen. Per JS, CSS und HTML können Webseiten nach eigenem Geschmack modifiziert werden. Die erstellten Boosts können dann mit anderen geteilten werden. Dank „Sync with Arc“ lassen sich unsere Inhalte über die Geräte-Grenzen hinweg synchronisieren und überall bearbeiten. Eine Android-Version, die von vielen bereits schmerzlich vermisst wird, ist ebenfalls in Planung.

Fazit

Arc und seine neuen Ansätze bringen etwas Frische in das angestaubte Browser-Reich. Während zur vollwertigen Alternative noch Einiges fehlt, zeigen die Ansätze gerade bei der Desktop-Variante, dass einiges an Potenzial vorhanden ist. Ob Arc mehr wird, als nur ein weiterer Chromium-Browser, hängt aber vor allem vom zeitnahen Entwicklungsfortschritt ab.

Arc Search ist kostenlos für iOS erhältlich. Arc ist kostenlos für macOS und Windows erhältlich.