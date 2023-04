Die besten Privacy-Browser für iOS und Android

Während auf dem PC neben Chromium in Form von Chrome, Edge, Brave und Konsorten die Luft immer dünner wird und nur noch Mozilla mit seinem Firefox als letzte echte Bastion Widerstand leistet, sieht die Realität mobil etwas anders aus. Zwar hat auch hier Google seine Macht zumindest bei Android ausgespielt, an den Beschränkungen von Apple auf iOS hat sich aber sogar der Internet-Gigant die Zähne ausgebissen.

Browser-Wars

Sämtliche Browser auf Apples mobilem Betriebssystem müssen - Stand heute - gezwungenermaßen auf Apples WebKit-Engine setzen. Eigens entwickelte Engines, wie etwa Mozilla sie noch bietet, sind dagegen nicht erlaubt.

Das führt dazu, dass sämtliche Browser im App Store unter der Haube wie Safari laufen und sich nur durch Zusatzfunktionen vom Apple-Browser abheben können. Eine Änderung dieses viel kritisierten Zustandes ist aber in Sicht.

Der Digital Markets Act der Europäischen Union, der am 2. Mai 2023 in Kraft tritt, soll Apple zu einer Öffnung zwingen. Vermutet wird, dass bereits mit iOS 17, das später in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, der Browser-Markt auf iOS frischen Wind bekommt. Sowohl Google als auch Mozilla arbeiten bereits an eigenständigen Varianten. Bis dahin gibt es aber schon jetzt einige interessante Alternativen auf beiden Plattformen.

Wir stellen euch diese Browser-Apps vor: