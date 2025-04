Google soll Samsungs Kugelroboter Ballie besser machen

Der Name ist irreführend: Ballie ist streng genommen gar kein Ball, sondern eine Art zu dick geratener Käselaib, der sich auf 3 Rollen fortbewegt. Der Hausroboter wurde von Samsung bereits 2019 gezeigt, nur um dann einige Jahre in der Senke zu verschwinden. 2024 tauchte er wieder auf, diesen Sommer soll er in den Handel kommen. Und das besser, als je zuvor.

Die aktuelle Version verfügt bereits über einen integrierten Projektor, mit dem er Videos oder Text auf die Wand oder den Boden projizieren kann. Dank der Google-KI Gemini wird der kleine Roboter deutlich intelligenter. Die KI kann Kameras und Sensoren nutzen, um zu verstehen, was rund um Ballie passiert. Ballie reagiert dadurch auf natürliche Sprachbefehle, kann Stylingtipps geben oder an einen Termin erinnern. Klingelt es an der Tür, kann Ballie dahin rollen, um die Gäste zu empfangen.