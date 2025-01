Samsung kugeliger Roboter Ballie soll jetzt wirklich verkauft werden

2020 hat Samsung seinen Kugelroboter Ballie erstmals präsentiert, im vergangenen Jahr wurde das Gerät nach einem KI-Upgrade und einem Relaunch in neuem Gewand vorgestellt. Nun sorgte der Roboter erneut in Las Vegas für Aufmerksamkeit, da Samsung bereits im Vorfeld der Messe CES angekündigt hat, dass der Roboter ab 2025 tatsächlich verkauft werden soll. In den nächsten 6 Monaten soll das Gerät in die Geschäfte kommen.

„Wir wollten das wirklich perfektionieren und sicherstellen, dass es zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Funktionen und dem richtigen Konzept auf den Markt kommt. Deshalb hat der Prozess zwar etwas länger gedauert, aber ich denke, dass nun wirklich der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, weil wir VisionAI auf den Markt bringen“, erklärte Lydia Cho, Samsungs Chefin für Home Entertainment, gegenüber TechRadar.