Nutzerdaten für KI-Training: Max Schrems droht Meta mit Klage

Der Facebook-Konzern Meta verfolgt den Plan, Nutzerdaten für das Training der KI-Software Meta AI zu nutzen. Dieses Vorhaben sorgt für heftige Kritik und hat dem Unternehmen nun eine Unterlassungsaufforderung in Form eines Abmahnschreibens eingebracht.

Die Datenschutzorganisation noyb (None Of Your Business) des österreichischen Datenschützers Max Schrems hat ein solches Schreiben an Meta übermittelt. Das teilte noyb am Mittwoch in einer Aussendung mit.

➤ Mehr lesen: Meta trainierte KI mit Terabyte an raubkopierten Büchern

Schadenersatz in Milliardenhöhe möglich

Meta sei nunmehr mit einem massiven Rechtsrisiko konfrontiert. So sei eine europäische Verbandsklage ein möglicher nächster Schritt. "Und das nur, weil es auf ein 'Opt-out'- statt auf ein 'Opt-in'-System zurückgreift", lautet die Kritik von noyb.

Sollten in weiterer Folge eine Unterlassungsklage eingebracht und gewonnen werden, könnte Meta auch für den Schadenersatz gegenüber den Betroffenen haftbar sein, meinen die Datenschützer. Die Forderungen könnte in die Milliarden gehen, so noyb.

➤ Mehr lesen: "Bitte" und "Danke" kosten ChatGPT mehrere Millionen Dollar