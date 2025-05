Google testet KI-Modus bei seiner Suche

Allerdings wird Google zunehmend von KI-Diensten unter Druck gesetzt, die immer mehr in die Bereiche der klassischen Online-Suche vordringen. Und so testet Google nun auch einen eigenen KI-Modus in seiner Search-Funktion.

Google experimentiert bei seinen Diensten laufend mit zahlreichen neuen Funktionen . Bei der Online-Suche ist Google allerdings besonders vorsichtig , was Änderungen betrifft. Die Suche ist für das Unternehmen immer noch das wichtigste Angebot und man will offenbar niemanden mit Neuerungen überraschen oder gar verschrecken .

Mehr Chatbot, weniger Links

Gibt man einen Suchbegriff ein und entscheidet sich dafür, im so genannten "AI Mode" zu suchen, bekommt man keine klassische Auflistung von URL-Adressen samt Kurzbeschreibung zu sehen. Stattdessen wird eine Mischung aus KI-Chatbot-Oberfläche gespickt mit Links zu Webseiten angezeigt.

Die Darstellung erinnert stark an Gemini, nur dass auch klassische URL-Verweise darin enthalten sind. Außerdem werden in der AI-Mode-Suche mehrere Bilder, Karten, Grafiken dargestellt. Die KI-Zusammenfassungen, die mittlerweile alle Google-Nutzer in der klassischen Suche zu sehen bekommen, kann dabei als so etwas wie ein Zwischenschritt betrachtet werden.

