IT-Riese Baidu will fahrerlose Taxis nach Europa bringen

Robotaxis sind derzeit in einigen US-Städten und in China im Einsatz. Auch in anderen Ländern gibt es sie bereits in geringerer Zahl. In Europa laufen in Großbritannien und Frankreich Pilotprojekte, in deren Rahmen die autonomen Fahrzeuge getestet werden. Der chinesische IT-Riese Baidu plant nun, seine Robotaxis auch auf europäische Straßen zu bringen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Das Unternehmen will hierfür eine Tochtergesellschaft gründen und seinen Service Apollo Go in der Schweiz sowie der Türkei anbieten. Baidu führt bereits Verhandlungen mit dem schweizerischen Öffi-Unternehmen PostAuto, das zur Schweizer Post gehört.

Zunehmende Konkurrenz in China

Seit 2022 setzt Baidu Robotaxis in mehreren chinesischen Städten ein, darunter Peking und Shenzhen. Der Konzern, der auch die wichtigste chinesische Suchmaschine betreibt, entwickelt seit 2017 Software für selbstfahrende Autos. In China ist Baidu jedoch nicht der einzige Anbieter von Robotaxis und sieht sich einer zunehmenden Konkurrenz ausgesetzt.