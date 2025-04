Waymos Robotaxi bleibt bei Drive-In stecken

Ein fahrerloses Robotertaxi von Waymo blieb am Montagabend beim Drive-In einer Chick-fil-A-Filiale stecken. Dadurch bildete sich eine Autoschlange bei dem Fastfood-Restaurant in Santa Monica in Kalifornien.

Das Robotaxi hatte laut Unternehmensangaben einen Fahrgast auf dem Parkplatz des Fastfood-Restaurants abgesetzt. Danach war es nicht in der Lage, zu wenden, weil die Drive-In-Spur und andere Fahrzeuge nicht genug Platz ließen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Warnblinkanlage und belustigte Mitarbeiter

Das Fahrzeug hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet, als es seine Wendemanöver versuchte, blieb aber schließlich einfach stehen. Ein Video vom TMZ zeigt, wie sich Mitarbeiter des Fastfood-Restaurants sowie Passanten und Passantinnen sichtlich über das überforderte Robotaxi amüsieren.

➤ Mehr lesen: Auffahrunfälle: US-Behörde untersucht Robotaxi-Firma Waymo

Allerdings mussten Berichten zufolge einige der Wartenden ohne Abendessen wegfahren, da die Filiale schloss, bevor sie bestellen konnten. Laut KTLA musste ein Waymo-Team das steckengebliebene Fahrzeug abholen. Ein Sprecher sagte dem lokalen Fernsehsender, dass das Unternehmen sich verpflichte, Updates durchzuführen, um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Robotaxis öfters auf Abwegen

Waymo, das zur Google-Mutter Alphabet gehört, bekam 2019 die Genehmigung, in den USA autonom fahrende Taxis zu betreiben. Derzeit sind die Robotaxis u.a. in Phoenix, San Francisco, Los Angeles, im Silicon Valley und in Austin unterwegs.

In den vergangenen Jahren ist es zu mehreren Zwischen- und sogar Unfällen mit Waymo-Fahrzeugen gekommen. So blieb zum Beispiel ein Robotaxi in einem Kreisverkehr hängen.

➤ Mehr lesen: Robotaxi gerät wegen Softwarefehler im Kreisverkehr in Endlosschleife

2023 erfasste eines der Robotaxis einen Hund in San Francisco, der dadurch starb, wie der Guardian berichtete. Kritik an autonomen Fahrzeugen gibt es auch von Behörden. Die Stadt San Francisco erklärte etwa, dass fahrerlose Autos oft erratisch fahren, den Verkehr behindern und Rettungseinsätze stören.