Robotaxi gerät wegen Softwarefehler im Kreisverkehr in Endlosschleife

Wer an und zu mit dem Auto fährt, weiß: Kreisverkehre sind oft nicht einfach zu handhaben. Und gerade, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt, muss man oft 2 oder mehr Runden drehen, bis man dann tatsächlich dort ausfährt, wo man hinmuss.

➤ Mehr lesen: Spritztour im Waymo: So fährt es sich im selbstfahrenden Taxi

Doch dafür muss man sich nicht schämen. Auch hochgradig technologisierte selbstfahrende Autos scheitern offensichtlich manchmal an ihnen. So kursiert derzeit ein Video im Netz, das ein Waymo-Robotaxi zeigt, das im wahrsten Sinne des Wortes in einer Endlosschleife hängt.