Anrainer genervt: "Hupkonzert" von Robotaxis mitten in der Nacht

Die selbstfahrenden Autos zeigen ein kurioses Verhalten und begeistern hunderte Zuseher in einem Livestream.

Während Elon Musk seit 10 Jahren ankündigt, demnächst selbstfahrende Tesla-Taxis auf die Straßen zu bringen, gondeln die Robotaxis mehrerer Hersteller längst durch die Straßen von San Francisco. Viele Menschen in der Westküstenmetropole sind darüber nur begrenzt begeistert, was sich bereits an mehreren Zwischenfällen gezeigt hat.

➤ Mehr lesen: Uber-CEO erklärt, woran Elon Musks Robotaxis scheitern werden

Waymo-Taxis rauben Anrainern den Schlaf

Nun haben die autonomen Taxis der Google- beziehungsweise Alphabet-Tochter Waymo erneut für Unruhe gesorgt und den Anrainern den Schlaf geraubt. Wenn sie in der Nacht nicht benötigt werden, versammeln sich die Fahrzeuge auf einen Parkplatz und parken dort selbständig ein.

Dabei ist es jede Nacht zu einem regelrechten Hupkonzert gekommen, wie eine Anrainerin in mehreren Videos festgehalten hat. Es scheint fast so, als würden sich die Waymos grüßen, wenn sie sich am Feierabend nach getaner Arbeit einen freien Parkplatz aussuchen.

➤ Mehr lesen: Wütender Mob zündet selbstfahrendes Auto an