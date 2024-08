Uber-CEO erklärt, woran Elon Musks Robotaxis scheitern werden

Tesla-Besitzer sollen ihr E-Auto in einem Sharing-Netzwerk zur Verfügung stellen. Der Uber-CEO bezweifelt, dass das funktionieren wird.

Es ist schon 10 Jahre her, dass Elon Musk damit angefangen hat, Robotertaxis anzukündigen. 2019 hat er dann versprochen, dass ein riesiges Netzwerk an selbstfahrenden Tesla-Taxis an den Start gehen wird. 2020 sollten bereits eine Million seiner selbstfahrende Robotaxis auf den Straßen sein.

➤ Mehr lesen: Wütender Mob zündet selbstfahrendes Auto an

Daraus wurde bekanntlich nichts. Einen neuen Versuch hat Musk für diesen August angekündigt. Aber auch diese Präsentation musste verschoben werden. Unklar ist unterdessen, ob Tesla dafür ein eigenes Fahrzeug vorstellt oder ob Musk bei seiner ursprünglichen Idee bleiben wird.