Fun Facts und Kurioses zu 10 Jahren Uber in Österreich

Das US-Unternehmen Uber ist seit 10 Jahren in Österreich aktiv. Die erste gebuchte Fahrt fand im Februar 2014 statt. Mit ein wenig Verspätung feiert Uber das Jubiläum und hat zu diesem Anlass den "Uber Österreich Atlas" veröffentlicht. Darin werden jede Menge Zahlen und Daten zum Betrieb angeführt.

➤ Mehr lesen: Warum es in Österreich keine Robotertaxis gibt

Eine Person aus Wien fuhr 1.191 Mal in einem Jahr

In Österreich ist Uber in allen Landeshauptstädten vertreten. Bregenz, Klagenfurt, St. Pölten und Eisenstadt kamen allerdings erst in diesem Jahr dazu. Wien hat 2014 den Anfang gemacht. In der Bundeshauptstadt finden die im Schnitt längsten Fahrten statt (8 Kilometer). Auch die bisher längste Fahrt ging von Wien aus: 814 Kilometer nach Zürich. Aus Wien kommt auch eine Person, die innerhalb des vergangenen Jahres mit 1.191 gebuchten Fahrten einen nationalen Rekord aufgestellt hat.

➤ Mehr lesen: Wenn dich der Bus bis vor die Haustür bringt

Grazer Nachtleben am intensivsten

Die größten Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer bei Uber stammen aus Graz. Hier finden im Zeitraum zwischen 20:00 und 4:00 Uhr morgens die meisten Fahrten statt. Für Fahrten zu Veranstaltungen, zu Bars oder Clubs wird Uber insgesamt am häufigsten genutzt. Danach komen Fahrten zu Bahnhof oder Flughafen, Restaurants oder zur Familie.