futurezone Award 2023: Pave Commute gewinnt Mobilität der Zukunft

In der Mobilitätskategorie wurden Ideen und Projekte gesucht, die sich mit innovativen Technologien rund um Mobilität und Verkehrskonzepten der Zukunft auseinandersetzen. Den Award für Mobilität der Zukunft – powered by Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) hat die App Pave Commute gewonnen.

Pave Commute

Nachhaltiges Pendeln soll sich lohnen, so der Ansatz von Pave Commute. Das Start-up mit Sitz in Linz und Santa Monica in Kalifornien will das mit der gleichnamigen App realisieren. Pave Commute ermögliche es, Unternehmen, Kosten zu sparen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern, heißt es von dem Unternehmen.

"Unsere App befähigt Mitarbeitende, ihre bevorzugten Transportmöglichkeiten zu wählen, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften." Dabei werden die Mitarbeiter*innen über einen Algorithmus mit Kolleg*innen verbunden, die in dieselbe Richtung pendeln. In der Folge können sie Pendel-Gruppen bilden, sich direkt über die App austauschen und zusammenschließen.