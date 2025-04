Kein Touchscreen, kein Radio: Minimalistischer E-Pick-Up kostet 20.000 Dollar

Der amerikanische Slate Truck verzichtet auf Luxus, was für manche Autobesitzer sogar sehr willkommen sein könnte.

Der Slate Truck könnte genau der richtige Pkw für diese Menschen sein. Statt Luxus gibt es Minimalismus, was sich dafür positiv auf den Preis auswirkt.

Wenn man Leute fragt, was ihnen an aktuellen Autos nicht gefällt, hört man oft 2 Antworten. Die Erste: Sie sind zu teuer . Die Zweite: Die Touchscreens und den modernen Schnickschnack braucht doch niemand.

Die Ladefläche ist 1,5 Meter lang. Zusätzlich kann der Frunk unter der Motorhaube als Stauraum genutzt werden. Ein Gewicht für den Slate Truck gibt der Hersteller nicht an. Die Nutzlast soll 635 kg betragen.

Für einen amerikanischen Pick-Up-Truck ist der Slate überraschend kompakt. Er wäre sogar für europäische Städte geeignet. Der Zweisitzer ist 4,43 Meter lang und ohne Spiegel 1,80 Meter breit . Das entspricht in etwa einem Audi A3 .

Sollte man statt Nutzlast doch mal Passagiere haben, muss man die nicht illegalerweise auf der Ladefläche unterbringen. Slate bietet Kits an, mit denen das Auto zu einem SUV oder Fastback-SUV wird, mit einer Rückbank für 3 Personen . Türen gibt es trotzdem nur vorne – oder gar keine. Wahlweise kann man nämlich die Seitentüren des Slate ausbauen.

Der Motor hat 150kW Leistung und befindet sich an der Hinterachse. Mit normalen Akku beträgt die Reichweite 240 km . Die Variante mit größerem Akkupack soll auf 385 km kommen.

Keine Farbe, kein Car-Entertainment

Eine der vielen Besonderheiten des Slate: Die Karosserie besteht aus Kunststoff. Deshalb gibt es das E-Auto auch nur in einer Farbe: Grau, weil die Teile in dieser Farbe gegossen werden. Wem das nicht passt, der kann auf der Slate-Website seinen Truck mit Vinyl-Wraps in verschiedenen Farben und Designs bestellen.