Wie man private Pkw am Land ersetzt

Auch wenn man an einem völlig abgelegenen Ort am Land wohnt, mit dem Auto kommt man meistens gut dahin. Je dünner besiedelt die Umgebung ist, desto geringer ist dagegen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Um die Abhängigkeit von Autos und damit verbundenen Kosten und Treibhausgasemissionen zu verringern, bemühen sich viele Regionen in Österreich darum, Alternativen zu schaffen und bisher kaum genutzte Dienste attraktiver zu machen.

Gerade Regionalbahnen hätten ein großes Potenzial, um relativ viele Menschen mit relativ geringem Personalaufwand und sehr geringen Emissionen zu transportieren. In den vergangenen Jahrzehnten sei das Regionalbahnnetz in Österreich laut Analysen des VCÖ allerdings stark geschrumpft . Von ehemals über 4.000 Kilometern an Gleisen seien heute nur 2.281 Kilometer übrig.

Das Rückgrat für die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln im ländlichen Raum sei die Bahn , sagt Lina Mosshammer vom Verkehrsclub Österreich ( VCÖ ) bei einer Konferenz am vergangenen Donnerstag : „Wo es ein gutes Angebot an Zugverbindungen gibt, ist der Besitz von Autos um bis zu 17 Prozent geringer.“

Linien- und Rufbusse

Busse sind das zweite große Standbein des Regionalverkehrs. Ein Erfolgsbeispiel ist der Landbus Unterland in Vorarlberg. 36 Linien versorgen 18 Gemeinden mit insgesamt 215.000 Einwohnern. Auf die Anschlüsse an die Bahn wird genau geachtet. Die Busse chauffieren nicht nur Pendler, sie sind auch außerhalb der typischen Arbeitszeiten in relativ dichtem Takt unterwegs. Am Wochenende fahren die Busse bis 4:00 in der Früh. Auf Nebenstrecken verkehren Anrufbusse.

Kleinbusse oder Sammeltaxis (zusammengefasst oft als Mikro-ÖV bezeichnet) seien gerade in jenen Gebieten perfekt, die besonders zersiedelt sind, etwa im niederösterreichischen Mostviertel. Dort gebe es sehr viele Höfe, die vereinzelt in der Landschaft stehen, wie Barbara Bilderl vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) berichtet. Im Sommer 2023 wurde das Angebot VOR Flex Mostviertel West gestartet. Fünf Elektro-Kleinbusse sind unter der Woche im Einsatz. Man bestellt sie 60 Minuten im Voraus per App und wird zu einem fixen Öffi-Tarif im Geschäftsgebiet überall hin gebracht. Die Kleinbusse sind barrierefrei und können auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Der Dienst sei sofort gut angenommen worden, wohl auch, weil er durch intensives Marketing Bekanntheit erlangt hat.

➤ Mehr lesen: Wenn dich der Bus bis vor die Haustür bringt