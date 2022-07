Wenn dich der Bus bis vor die Haustür bringt

Sie sollen ansonsten eingeschränkte Personen mobil machen und dabei helfen, den individuellen Autobesitz am Land zu reduzieren . Anrufsammeltaxis, Gemeindebusse etc. gibt es an immer mehr Orten. In einem knappen Drittel aller Gemeinden in Österreich (684 von 2093) sind Mikro-ÖV-Dienste verfügbar.

In ländlichen Gebieten, wo der öffentliche Bus nur zwei Mal am Tag an einer Haltestelle mitten im Nirgendwo auftaucht, ist man ohne Auto verloren . Diese Aussage ist für viele Menschen, denen kein Auto zur Verfügung steht, trauriger Alltag. Alle anderen motiviert es nicht gerade, auf ihr Auto zu verzichten. In beiden Fällen könnten sogenannte Mikro-ÖV-Dienste helfen: Öffentliche Verkehrsmittel, die bei Bedarf bestellt werden und Menschen für wenig Geld innerhalb eines begrenzten Gebietes möglichst nahe an ihr Ziel bringen.

Unter die Leute kommen

Die Personengruppen, die von einem schlecht ausgebauten öffentlichen Verkehr am meisten betroffen sind, sind Kinder und Jugendliche, Pensionist*innen sowie Menschen mit Beeinträchtigung, erzählt Michael Meschik vom Institut für Verkehrswesen an der Universität für Bodenkultur. Er hat 2002 an einem EU-Projekt mitgewirkt, im Zuge dessen in der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn in Oberösterreich ein "Dorfmobil" ins Leben gerufen wurde.

Innerhalb eines Gebietes mit 1200 Einwohnern holt es Fahrgäste nach einer Bestellung per Telefon von zuhause ab und bringt sie um 2,30 Euro direkt an ihr Ziel. Wer im Dorfladen für über 20 Euro einkauft, fährt gratis. Organisiert ist das Dorfmobil in einem gemeinnützigen Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen, die pro Einsatz 20 Euro Aufwandsentschädigung erhalten. Punkten kann das Angebot vor allem auf sozialer Ebene. "Man kann sich darauf verlassen und man kommt damit unter die Leute", schildert Meschik.

Viele Varianten möglich

Mikro-ÖV kann auf ganz unterschiedliche Weisen umgesetzt werden. Es gibt etwa Kleinbusse, die einen fixen Fahrplan haben oder nur bestimmte Haltestellen bedienen. Manche sind als Anruf-Sammeltaxi für die "letzte Meile" von einer Bahnstation bis zu einem Ziel vorgesehen oder als Zubringer zu einem Öffi-Knotenpunkt. Manche bedienen exklusiv bestimmte Nutzer*innengruppen, etwa Schüler*innen, Pendler*innen oder ökonomisch benachteiligte Personen. Während einige Dienste von Vereinen betrieben werden, sind andere kommunale Eigenbetriebe oder werden von örtlichen Transportdienstleistern, etwa Taxiunternehmen durchgeführt (siehe unten).

Die günstigste Variante ist die Vereinslösung mit freiwilligen Fahrer*innen. Sie ist allerdings auch am wenigsten skalierbar, erklärt Tobias Haider von Mobyome. Sein Unternehmen hat mit Bedarfsverkehr.at eine Datenbank kreiert, in der sämtliche Mikro-ÖV-Systeme des Landes gesammelt sind. Er sieht die Rolle von Mikro-ÖV einerseits in der Sicherstellung einer Mobilitätsgrundversorgung für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Andererseits soll das Prinzip auch der Mobilitätswende nutzen und dabei helfen, Autofahrten und damit Treibhausgasemissionen zu vermeiden.