Wie man mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad bewegt

Der motorisierte Straßenverkehr ist der größte Problembereich, wenn es um die Reduktion von Treibhausgasemissionen geht. Vielerorts wird deshalb versucht, Menschen das Fahrrad als alternatives individuelles Transportmittel schmackhaft zu machen. Das klappt manchmal besser, manchmal eher schleppend. In Landeshauptstädten wie Salzburg, Graz, Bregenz und Innsbruck liegt der Fahrradanteil im Mix der Verkehrsmittel bei deutlich über 10 Prozent. In Wien dümpelte der Anteil jahrelang bei 7 Prozent dahin, obwohl viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur investiert wurde. In den vergangenen zwei Jahren zog der Wert auf 9 Prozent an.

Schneller Netzaufbau besser

Das Radwegenetz ist in der Stadt in der Vergangenheit punktuell und stückchenweise gewachsen. Laut einer neuen Studie sei dies der schlechteste Ansatz, um Radnetzwerke aufzubauen. "Besser ist es, wenn man am Anfang viel investiert und so schnell wie möglich ein funktionales Netz errichtet, in dem es wenig Lücken gibt und wo es wenig Vermischung mit dem Autoverkehr gibt", erklärt Michael Szell, der an der IT-Universität Kopenhagen und am Complexity Science Hub Vienna forscht. Der Österreicher hat mit einem Team Radnetze in 62 Städten weltweit untersucht und verschiedene Wachstumsstrategien verglichen.

Wie sich dabei zeigte, gibt es beim Aufbau von Radnetzen eine Schwelle, ab der Benutzer*innen ziemlich direkt auf sicherem Weg von einem beliebigen Punkt in der Stadt zu einem kommen. In den meisten Städten, auch in Wien, ist diese Schwelle noch nicht überschritten. Was als sicher gilt, dafür gibt es viele Kriterien. Vereinfacht gesagt könne man es laut Szell auf folgende Frage komprimieren: "Würde ich hier mein fünfjähriges Kind alleine fahren lassen? Man muss immer an die verletzbarsten Verkehrsteilnehmer*innen denken. Wenn man ein Radnetz für Kinder plant, ist es auch für alle anderen gut."