Der warme Sommer lädt zum Radfahren ein und E-Bikes sind dabei gefragt wie nie. Wer sich ein Fahrrad mit Elektromotor zulegen möchte, sollte ein paar Faktoren beachten, um das bestmögliche Gesamtpaket zu erhalten. Hier unsere Tipps:

1. Fahrradtyp

Als erstes stellt sich die Frage, wofür und wo man ein E-Bike denn in erster Linie verwenden will. Für die Fahrt in die Arbeit, für Besorgungen in der Stadt, für Radausflüge mit der Familie oder als Sportgerät? Kurze Strecken in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln legen etwa ein Klapprad oder ein Citybike nahe. Abseits von asphaltierten Wegen sind Trekkingrad oder Mountainbike besser. Jeden Fahrradtyp gibt es heute mit Elektromotor. Wichtig ist, dass das Rad die gewünschten Einsatzzwecke erfüllt und die Rahmengröße zum eigenen Körperbau passt.