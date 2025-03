Klimawandel kann zu zerstörerischer Kettenreaktion bei Satelliten führen

11.03.2025

Menschengemachte Treibhausgase verändern die Temperatur und Dichte der Thermosphäre, mit gravierenden Folgen für Objekte in der Erdumlaufbahn.

Ein Team des MIT (USA) und der University of Birmingham (Großbritannien) hat in einer neuen Studie simuliert, wie sich Treibhausgase auf die Thermosphäre und die Objekte darin auswirken. Die Thermosphäre beginnt auf einer Höhe von etwa 80 Kilometern und reicht auf etwa 700 Kilometer über der Erde. In diesem Bereich befinden sich die meisten Kommunikations-Satelliten. Dazu zählen Tausende Starlink-Satelliten. Auch die Internationale Raumstation ISS ist in der Thermosphäre. ➤ Mehr lesen: Wie funktioniert Starlink und warum ist es so schwierig zu ersetzen? Thermosphäre kühlt ab und zieht sich zusammen Welchen Schaden CO2 und andere Treibhausgase in der Atmosphäre anrichten, wurde in der Vergangenheit hauptsächlich für die unteren Schichten untersucht, zum Beispiel für die Troposphäre, wo sich der Großteil des Wetters abspielt. Doch weil darüber, in der niedrigen Erdumlaufbahn, immer mehr und immer wichtiger werdende Satelliten kreisen, gerät nun auch diese Schicht in den Fokus der Forschung.

Während CO2 in der Troposphäre dafür sorgt, dass Hitze „eingefangen“ wird und sich die Gesamttemperatur erhöht, hat es in der darüberliegenden Thermosphäre den gegenteiligen Effekt. Durch mehr CO2 kühlt diese Schicht ab und zieht sich dabei zusammen. ➤ Mehr lesen: Klimawandel: Erwärmung liegt erstmals über 1,6 Grad Dichte der Thermosphäre sinkt Die Dichte der Thermosphäre schwankt natürlicherweise in 11-Jahres-Zyklen: Bei niedriger Sonnenaktivität kühlt sie zeitweise ab und zieht sich zusammen, dehnt sich bei steigender Sonnenaktivität allerdings wieder auf ihre ursprüngliche Größe aus. In der Phase der Abkühlung werden Objekte in der Thermosphäre weniger stark abgebremst als sonst. Es wird dadurch schwieriger zu verhindern, dass Satelliten kollidieren. ➤ Mehr lesen: Wie sich Wien mit Satellitendaten auf den Klimawandel vorbereitet Treibhausgase verstärken die Abkühlung und Schrumpfung der Thermosphäre, und zwar über Jahrhunderte hinweg. Das hat zur Folge, dass alte Satelliten und Trümmer noch weniger stark abgebremst werden. Statt abzusinken und in niedrigeren Atmosphären-Schichten zu verglühen, bleiben sie in der Umlaufbahn. Kessler-Syndrom droht Doch: Je mehr Objekte – egal ob aktive Satelliten oder nicht verglühter Weltraumschrott – sich in der Umlaufbahn befinden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Kessler-Syndrom, einer Kettenreaktion, die nahezu alle Satelliten in der entsprechenden Schicht zerstört. Durch die Kollision zweier Satelliten entsteht ein fliegendes Trümmerfeld. Dieses kann weitere Satelliten treffen, wodurch auch das Trümmerfeld stetig anwächst, bis schließlich nahezu alle Flugkörper im All vernichtet sind. Der Ausfall von Satelliten hat weitreichende Folgen. Wetter- und Erdbeobachtung zur Katastrophenwarnung, militärische Überwachung, Logistiksysteme und die Steuerung autonomer Fahrzeuge sind neben der Internetversorgung Anwendungsgebiete.