Kollision verhindert: ISS musste Weltraumschrott ausweichen

Am Montag wäre die Internationale Raumstation ISS fast mit einem Stück Weltraumschrott kollidiert. Wie in solchen Situationen üblich, wurde jedoch ein Ausweichmanöver rechtzeitig durchgeführt.

➤ Mehr lesen: Lecks auf der ISS sind “Top-Sicherheitsrisiko”

Es war bereits das 2. Ausweichmanöver dieser Art binnen weniger Tage. Normalerweise werden solche Manöver nur 1 bis 2-mal im Jahr durchgeführt, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Weltraumschrott die ISS treffen könnte.

Raumschiff brachte ISS höher

„Die ISS befindet sich heute in einer etwas höheren Umlaufbahn, nachdem das angedockte Frachtraumschiff Progress 89 am frühen Montag seine Triebwerke für 3,5 Minuten gezündet hat“, erklärte die NASA am Montag in einem Blog-Beitrag. „Das Ausweichmanöver brachte die Raumstation damit weiter von einem Satellitenteil weg, das sich der Flugbahn der Station näherte.“

Wie groß das Teil eines Satelliten genau war, verriet die NASA nicht. Bei dem Ausweichmanöver wurde die Raumstation um 500 Meter höher gebracht, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet.

Bereits 6 Tage zuvor, am 19. November, hatte Progress 89 ein solches Manöver durchführen müssen, durch das die ISS ebenfalls von einem Satellitenteil in Sicherheit gebracht wurde. Dieses stammte von einem Wettersatelliten, der sich 2015 zerlegt hatte.

Schrott im Orbit

Die ISS fliegt in einem Orbit 400 Kilometer über der Erde. Wegen der stetig wachsenden Anzahl der dort ebenfalls fliegenden Satelliten befindet sich auch immer mehr Weltraumschrott in dieser Erdumlaufbahn.