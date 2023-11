Gefährlicher Weltraumschrott: Neue Charta mahnt zum Aufräumen im All

Die meisten Menschen sehen nicht, was in den Erdumlaufbahnen geschieht. Dabei nutzen wir Informationen aus dem Weltall täglich.

Der Platz wird allerdings knapp. Neben den Satelliten gibt es in den Erdumlaufbahnen nämlich auch immer mehr Müll. Die Ursache dafür seien vor allem Fehler in der Vergangenheit, erklärt Tim Flohrer. Er leitet die ESA-Abteilung für Raumfahrtrückstände: „Wir haben in der Vergangenheit große Objekte zurückgelassen, in denen sich noch Energiequellen befinden, z. B. Treibstoff oder Batterien.“ Diese könnten auch nach Jahrzehnten noch aufbrechen und Probleme bereiten. Gleichzeitig gebe es wegen des stärkeren Verkehrsaufkommens im All mehr Gefahren – etwa für Kollisionen. „Deshalb müssen wir handeln“, sagt der ESA-Experte.

Charta für müllfreie Zukunft im Weltraum vorgestellt

Aus diesem Grund entwickelte die ESA zusammen mit anderen Organisationen die „Zero Debris“-Charta, die in der Vorwoche beim zweitägigen Weltraumgipfel in Sevilla, Spanien präsentiert wurde. „Da die Weltrauminfrastruktur zum Rückgrat unserer modernen Gesellschaft geworden ist, bedroht die Ausbreitung von Weltraummüll unsere Lebensweise. Jetzt ist es an der Zeit, als Gemeinschaft zu agieren, um unsere gemeinsamen Anstrengungen zu bündeln“, sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher.

Im Extremfall könnte Weltraummüll einen Satelliten zerstören. Das dabei entstehende Trümmerfeld beschädigt wiederum weitere Satelliten, bis diese Kettenreaktion unaufhaltbar ist. Die Folgen: Massive Ausfälle in der Kommunikation, der Schiffsverkehr steht still, bis hin zu Blackouts, weil manche Schaltungen in Stromnetzen auf präzise Atomuhren der Satelliten angewiesen sind.

