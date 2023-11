Wie Satelliten und KI dem Klimaschutz helfen

Mehr als 1.000 Erdbeobachtungssatelliten im Orbit haben ihren Blick nach unten gerichtet und messen mit ihren Instrumenten zu jeder Zeit, was auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre vor sich geht. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist, Veränderungen des Klimas zu beobachten und zu kontrollieren, ob sich Staaten beim Bekämpfen des Klimawandels an internationale Vereinbarungen halten.

Ohne KI geht es nicht

Daten, die von Satelliten erzeugt werden, fallen aber nicht einfach so vom Himmel. Sie müssen erzeugt, verarbeitet und analysiert werden. Ein wachsendes Ökosystem an Unternehmen beschäftigt sich damit. „Daten aus dem Weltraum unterstützen Technologien, Analysen und Lösungen für die großen Herausforderungen von heute. Sie ermöglichen faktenbasierte Entscheidungen für Schlüsselthemen, wie den Klimawandel“, sagt Josef Aschbacher, Generaldirektor der europäischen Weltraumbehörde ESA. Sie veranstaltet diese Woche in Wien die Konferenz „Big Data from Space“.