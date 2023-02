Geheimnisvoller russischer Satellit ist im Weltall zerbrochen

Was Kosmos 2499 im All tatsächlich machte, konnte nie zweifelsfrei festgestellt werden. Jetzt ist er Weltraumschrott.

Anfang des Jahres ist er schließlich zerbrochen. Beobachtet wurde dies von der US Space Force , die den Vorfall auf Twitter bekanntgab.

Wenige Monate später kam er einer Raketenstufe gefährlich nahe, seitdem hing ihm der Ruf an, eine russische Antisatellitenwaffe zu sein. Zumindest darauf reagierte die russische Weltraumbehörde und sagte Kosmos 2499 ist keine Antisatellitenwaffe. Er sei zu Forschungszwecken im Auftrag russischer Bildungseinrichtungen im All gewesen.

Seither schießen in rund 1.170 Kilometer Höhe mindestens 85 Teile des mysteriösen russischen Satelliten durchs All. Das ohnehin schon große Problem des Weltraumschrotts wächst damit weiter. Bis die Überreste von Kosmos 2499 in die Erdatmosphäre eintreten werden, dürfte es mehr als 100 Jahre dauern, heißt es bei Space.com.

Der Grund für das Auseinanderbersten des Satelliten ist nicht bekannt. Russland hat sich bisher dazu auch nicht geäußert.