Am Montag musste die Internationale Raumstation evakuiert werden. Die Raumfahrer*innen haben sich in 2 an der ISS angedockten Raumschiffe in Sicherheit gebracht. Der Grund für die Evakuierung war drohender Zusammenstoß mit Weltraummüll. Im Falle einer Kollision hätten die Besatzung so schnell wie möglich zur Erde zurückkehren können.

Nun wurde bekannt, woher der Weltraummüll offenbar stammt: Russland habe einen Raketentest vorgenommen und dabei einen ausgedienten Satelliten im Orbit abgeschossen, wodurch ein riesiges Trümmerfeld entstanden sei, so die US-Regierung.