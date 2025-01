Großes Samsung-Event steht an: Diese Produkte sind zu erwarten

Kommende Woche wird Samsung zahlreiche neue Produkte aus dem Hut zaubern. Das ist bereits vorab bekannt.

Samsung dürfte gröbere Neuerungen in den Startlöchern haben. Nicht umsonst lädt der koreanische Technologiekonzern am 22. Jänner nach San Jose in Kalifornien zu einem groß angekündigten Unpacked-Event. Die futurezone wird live vor Ort sein und über die Neuheiten berichten. Wie üblich kursieren vorab bereits zahlreiche Gerüchte, was nicht alles auf der Veranstaltung präsentiert werden soll. Darunter sind einige Fixstarter und mehrere neue Produkte, bei denen es noch ungewiss ist, ob sie tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Als fix gesetzt gelten die neuen Flaggschiff-Smartphones der S-Reihe. Hier dürfte Samsung zunächst seinem Schema treu bleiben und 3 verschiedene Galaxy-S-Handys präsentieren. Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra ➤ Mehr lesen: Neues Samsung-Betriebssystem ist offiziell: Spott und Lob für One UI 7

So soll das Samsung Galaxy S25 aussehen © Screenshot

Neuerungen im Detail Im Großen und Ganzen dürften sich die Neuerungen bei den 3 Spitzengeräten in Grenzen halten. Sowohl bei den Displays, den Abmessungen, der Kamera und dem Akku dürfte es nicht allzu viel Veränderungen geben. Im Detail gibt es dann doch einige Neuheiten, die zu einer verbesserten Benutzererfahrung führen könnten. Außerdem wird Samsung erneut die KI-Features der Galaxy AI in den Mittelpunkt stellen. ➤ Mehr lesen: Leak: Samsung bringt völlig neues Flaggschiff-Smartphone Neuer Look? Ein grundlegendes neues Design braucht man sich nicht zu erwarten. Vor allem beim S25 und dem S25+ wird sich der Look nah an den Vorgängergeräten orientieren: flacher Bildschirm, flache Kanten, runde Ecken. Nur das Erscheinungsbild der Kameraobjektive dürfte etwas verändert worden sein. Beim S25 Ultra kann man sich auf abgerundete Ecken einstellen. Zuvor war das Ultra-Modell stets mit spitz zulaufenden Ecken ausgestattet. Der Screen wird wieder flach sein und die Rahmen ebenso.

So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen © Screenshot

Längere Akkulaufzeit Erfreulich dürfte sein, dass Samsung dieses Jahr all seine S-Smartphones auf dem Snapdragon 8 Elite aufbauen wird. Das bringt nicht nur eine gesteigerte Leistung, was nicht zuletzt hinsichtlich der KI-Funktionen nie verkehrt ist. Durch den Qualcomm-Chip soll aber auch die Energieeffizienz wesentlich besser ausfallen. Das würde eine spürbar längere Akkulaufzeit bedeuten, bei gleichbleibender Batteriekapazität. Dieselben Displays Bei den Screens hat sich im Vergleich zum Vorjahresmodell angeblich gar nichts getan. Sowohl beim S25 (6,2 Zoll) als auch beim S25+ (6,7 Zoll) und dem S25 Ultra (6,8 Zoll) wird Samsung die Display-Größen beibehalten. Es wird wohl wieder ein AMOLED-Panel mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 2.600 nits (peak). Der Bildschirm des Ultra-Modells kann sich offenbar wieder auf den Schutz des Gorilla Armor 2 Glas verlassen. Ob dasselbe Schutzglas dieses Jahr auch für das S25 und das S25+ verwendet wird, ist noch unklar. ➤ Mehr lesen: Samsungs neues Betriebssystem erinnert verdächtig an iOS

So soll das Samsung Galaxy S25 aussehen

4 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 aussehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 aussehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 aussehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 aussehen

KI benötigt viel RAM Einen Sprung dürfte es beim Arbeitsspeicher geben. Es wird davon ausgegangen, dass die neuen Flaggschiff-Geräte mit mindestens 12 GB RAM ausgestattet werden. Vor allem für das Standardmodell S25 wäre das ein deutlicher Boost. Beim S25 Ultra ist sogar die Rede von 16 GB Arbeitsspeicher. Die Steigerung beim RAM ist wohl auf die KI-Funktionen zurückzuführen, die in dieser Hinsicht einen enormen Hunger nach Ressourcen haben. Akku und Aufladen Weder bei der Akkukapazität noch bei der Ladegeschwindigkeit werden Neuerungen erwartet. Neu könnte hingegen der kabellose Ladestandard Qi2 sein. Das würde nicht nur eine theoretische kabellose Ladeleistung von bis zu 25 Watt ermöglichen. Mit Qi2 sollen Android-Handys endlich auch eine magnetische Halterung bekommen, mit der sie kabellos per Magneten auf einer Ladestation fixiert werden könnten - ganz ähnlich wie per MagSafe bei den iPhones.

So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen

4 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen © Bild: Screenshot / Onleaks / Android Headlines So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen

Neues bei der Kamera? Stimmen die Gerüchte, dann wird es bei der Kamera nur marginale Neuerungen geben. Das S25 sowie das S25+ werden voraussichtlich wieder mit einer 50 MP Hauptkamera, einem 12 MP Weitwinkelobjektiv sowie einem 10 MP Tele mit 3-fachen optischen Zoom kommen. Das Kamera-Setup des Ultra-Modells soll wie folgt aussehen: 200 MP Hauptkamera, 50 MP Tele mit 5-fachem optischen Zoom, 10 MP Tele mit 3-fachem optischen Zoom und ein 50 MP Weitwinkelobjektiv. Jener Kamerasensor, der schon bei den S24-Geräten eingesetzt wurde, soll auch bei den S25-Phones wieder unterkommen. Eine höhere Bildqualität soll in erster Linie durch eine verbesserte Software und eine hochwertigere Optik zustande kommen.

Ein Galaxy S25 Slim? In den vergangenen Wochen haben sich die Hinweise verdichtet, dass Samsung auf dem Jänner-Event mit einem Überraschungshandy aufwarten könnte: das Galaxy S25 Slim - ein extradünnes Gerät, ganz ähnlich wie das iPhone Air, das im Herbst erwartet wird. Befeuert werden diese Spekulationen durch das Teaser-Bild zur Veranstaltung, das insgesamt 4 Smartphones zeigt. Es wird erwartet, dass das Galaxy S25 Slim ein Gehäuse mit einer Stärke von weniger als 7 Millimeter hat. Im Vergleich zum Galaxy S24 (7,6 Millimeter), dem iPhone 16 (7,8 Millimeter) oder dem Xiaomi 15 (8,5 Millimeter) wäre das eine spürbare Veränderung. Auch das Gewicht des Slim-Handys dürfte deutlich geringer ausfallen. Ein kleineres Gehäuse könnte jedoch zu Einschränkungen an anderen Stellen führen. Denkbar wären in erster Linie eine niedrigere Akkukapazität und möglicherweise ein Kameraobjektiv weniger. In diesem Fall wäre das "Slim"-Gerät wohl eher ein "Light"-Handy. Das Display soll jedenfalls auf 6,7 Zoll kommen.

Neue Software: One UI 7 Mit Sicherheit wird Samsung auf dem Unpacked-Event am 22. Jänner seine neue Softwaregeneration One UI 7 vorstellen, die auf Android 15 basiert. Das neue Betriebssystem bringt optische Neuerungen an zahlreichen Stellen, wie in den Beta-Versionen von One UI 7 bereits zu sehen. Und eines muss sich Samsung umgehend wieder einmal gefallen lassen: den Vorwurf, von Apple abgekupfert zu haben - beispielsweise das Dynamic Island. Die interaktive Schaltfläche, die bei den iPhones rund um die Kameraaussparung in Erscheinung tritt, bekommen nun auch die Galaxy-Handys. Statt oben ist das Overlay aber unten: Wird Musik wiedergegeben, ist etwa ein kleines zusätzliches Menü dafür im unteren Bildschirmbereich zu sehen - so auch beim Timer, dem Voicerecorder und anderen vergleichbaren Apps. One UI 7 wird aber auch ein neu gestaltetes Kontrollzentrum bringen, neue Fotoeffekte und neue Kamerafunktionen. Ebenso werden neue KI-Funktionen im Mittelpunkt stehen, etwa Schreibwerkzeuge und Fotobearbeitungsmöglichkeiten.

Kommt eine smarte Brille? Im Vorfeld des Jänner-Events deutet einiges darauf hin, dass Samsung eine smarte Brille vorstellen wird. Eine diesbezügliche Kooperation zwischen dem koreanischen Hersteller, Google und Qualcomm wurde bereits 2023 bekannt gegeben. Mittlerweile hat Google eine eigene Android-Version für Headsets präsentiert und Samsung hat das Bild einer VR-Brille veröffentlicht. Was Samsung beim S25-Unpacked ziemlich sicher nicht vorstellen wird, ist eine marktreife smarte Brille. Als wahrscheinlicher gilt die Präsentation einer Entwicklerversion. Wie ein smartes Samsung-Headset aussehen und was es können wird, ist noch völlig unklar. Im Grunde gibt es dafür 3 mögliche Varianten:

Dieses Bild von einem Headset hat Samsung bereits vor einiger Zeit veröffentlicht. © Samsung