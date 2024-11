Samsungs neues Betriebssystem erinnert verdächtig an iOS

Demnächst werden die Samsung-Smartphones das Update auf Android 15 erhalten. Zu sehen bekommen das die Galaxy-User in Form der Samsung-Benutzeroberfläche One UI 7 . Was man sich davon erwarten darf, zeigt eine spanische Samsung-Website , die erste Informationen dazu veröffentlicht hat.

Leider werden nicht alle Galaxy-Phones und -Tablets, die One UI 7 bekommen, auch die neuen KI-Funktionen erhalten. Samsung gibt das Update auf eine Betriebssystemversion normalerweise in Tranchen frei - beginnend mit den neuesten Geräten.

Wann damit gestartet wird und wann welche Modelle an der Reihe sind, wurde noch nicht bekannt gegeben. Hier ist jedenfalls die Liste all jener Geräte, die das Update auf One UI 7 bekommen. In Klammer (AI) sind diejenigen Modelle markiert, die auch die KI-Features erhalten.

Diese Samsung-Geräte erhalten One UI 7

Samsung Galaxy S Serie

Galaxy S24 Ultra (AI)

Galaxy S24+ (AI)

Galaxy S24 (AI)

Galaxy S23 Ultra (AI)

Galaxy S23+ (AI)

Galaxy S23 (AI)

Galaxy S23 FE (AI)

Galaxy S22 Ultra (AI)

Galaxy S22+ (AI)

Galaxy S22 (AI)

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Serie

Galaxy Z Fold 6 (AI)

Galaxy Z Fold 5 (AI)

Galaxy Z Flip 6 (AI)

Galaxy Z Flip 5 (AI)

Galaxy Z Fold 4 (AI)

Galaxy Z Flip 4 (AI)

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A Serie

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Samsung Galaxy Tab Serie

Galaxy Tab S10+ (AI)

Galaxy Tab S10 Ultra (AI)

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (WiFi/5G) (AI)

Galaxy Tab S9+ (WiFi/5G) (AI)

Galaxy Tab S9 (WiFi/5G) (AI)

Galaxy Tab S8 Ultra (WiFi/5G) (AI)

Galaxy Tab S8+ (WiFi/5G) (AI)

Galaxy Tab S8 (WiFi/5G) (AI)

Samsung Galaxy F Serie

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Samsung Galaxy M Serie