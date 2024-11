Das soll die smarte KI-Brille von Samsung können

Eine KI-gesteuerte smarte Brille will der koreanische Konzern im kommenden Jahr an den Start bringen.

Mehr als 10 Jahre ist es mittlerweile her, als Samsung geglaubt hat, einen Blick in die Zukunft gewähren zu können. 2014 war die Gear VR in aller Munde - bzw. auf aller Köpfe. Das simple VR-Headset nutzte ein Samsung-Smartphone als Display, wodurch man ein besonders günstiger Einstieg in die virtuelle Realität ermöglicht wurde.