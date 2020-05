Mit Samsungs Gear VR in die virtuelle Realität eingetaucht

Um die Gear VR überhaupt nutzen zu können, ist ein Galaxy Note 4 nötig. Andere Smartphones passen nicht. Eine Gear VR für ältere Modelle, wie das Note 3 oder S5, ist derzeit nicht geplant. Die nächste Gear VR wird wohl im Februar 2015 auf dem Mobile World Congress, passend für das Galaxy S6, vorgestellt werden.

Um das Gear VR zu nutzen, wird die getönte Plastikabdeckung an der Front entfernt. Jetzt wird das Note 4 an dem Micro-USB-Anschluss angesteckt und auf der anderen Seite eingehängt. Will man das Note 4 nach dem Gebrauch wieder entfernen, drückt man einen Knopf an der Seite, um die Verankerung zu lösen. Bei dem Vorserienmodell hielt die Verankerung das Note 4 verlässlich in Position, ein Verrücken des Smartphones in der Gear VR war nicht möglich.