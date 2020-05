Samsung Galaxy Note 3 im Test: Perfektioniertes Notizbuch

Das Galaxy Note 3 setzt bei der Hardware einige neue Maßstäbe. So ist es beispielsweise das erste Smartphone, das über drei Gigabyte RAM verfügt. Das mag für den Alltag kaum relevant sein, ist jedoch vorausschauend und womöglich bereits in einem Jahr neuer Standard für High End-Smartphones. In die Kategorie fällt der Stereo-Lautsprecher des Note 3. Dieser ist an der Unterseite zu finden und durchaus laut. Allerdings scheppert dieser gerade bei lauten Geräuschen sehr stark. Die Sprachqualität bei Telefonaten ist hingegen in Ordnung und auch für laute Umgebungen ausreichend.