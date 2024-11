Faktencheck von einer der ältesten Lügen im Netz

Diesmal in den Videos der Woche: Blutgefäß-Faktencheck, eine Hochleistungs-Mikrowelle und viel Bier in verschiedenen Ländern.

Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nie über den scheinbaren Fakt gestoßen ist, dass all unsere Blutgefäße , also Kapillare, Venen und Arterien zusammen rund 100.000 Kilometer lang sein sollen.

Die meisten Mikrowellen haben um die 700 bis 800 Watt. Der YouTuber Drake Anthony , bekannt als Styropyro , wollte wissen, was eine 20.000-Watt-Mikrowelle kann.

In wie vielen Ländern kann man an einem Tag trinken?

Was gibt es Besseres, als sich selbst absurde Aufgaben zu stellen, die auch noch mit Daydrinking zusammenhängen. Dieser YouTuber wollte wissen, in wie vielen verschiedenen Ländern er sich an einem Tag einen Drink holen kann.