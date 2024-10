Was sich unterhalb eines Ameisenhaufens befindet

Diesmal in unseren Videos der Woche: Eine Ameisen-Megastadt und eine ungewöhnliche Entdeckung auf der Spitze der Pyramide.

Es erstreckte sich über eine Fläche von 67 Quadratmeter und reichte 8 Meter in den Untergrund. Die Ameisen-Stadt bestand aus 1.920 Kammern , 238 davon wurden als Pilzfarmen verwendet, die auf den geschnittenen Blättern aufbauten.

Sie haben angeblich mehr als 10 Tonnen Zement in den Eingang des Ameisenhauses gegossen und es einen Monat lang aushärten lassen. Anschließend haben sie das dadurch entstandene Gebilde ausgegraben.

Riesiger Geier besucht einen Paraglider

Ebenso in Brasilien hat ein Paraglider einen ungewöhnlichen Besuch erhalten. Er war mit seinem Fluggerät unterwegs, als sich plötzlich ein riesiger Geier auf seine Fußablage setzte und Passagier spielte.

