Was The Line mit einem kleinen Dorf in Polen gemeinsam hat

Saudi-Arabien arbeitet an mehreren Mega-Projekten, unter anderem an einer rund 170 Kilometer langen Bandstadt, die sich schnurgerade durch die Wüste zieht. Ob dieses größenwahnsinnig anmutende Vorhaben jemals in die Realität umgesetzt werden kann, wird sich erst zeigen. Aktuell wird jedenfalls am Fundament der Sci-Fi-Stadt gearbeitet.

Inspiration bei der Ideenfindung für "The Line" könnten sich die Projektverantwortlichen aus Polen geholt haben. Dort gibt es nämlich ein Örtchen, in dem alle Häuser an einer einzigen Straße entlang aufgefädelt sind.

Mit einer Länge von 9 Kilometer ist Suloszowa natürlich nur ein Bruchteil von der saudi-arabischen Bandstadt, das Prinzip ist aber ähnlich. Das südpolnische Dorf hat aber nur knapp 6.000 Einwohner, "The Line" soll irgendwann einmal 9 Millionen Menschen beherbergen. Anders als in Suloszowa sollen die Einwohner der Wüstenstadt gänzlich ohne Auto auskommen und die notwendige Infrastruktur in maximal 5 Minuten zu Fuß erreichen.

