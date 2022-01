Rätselhaftes Feuer in Australien brennt seit 6.000 Jahren

So ein Feuer schwelt bzw. es gibt keine Flamme und es ist eher wie Glut in einem Grill. Am Mount Wingen befindet es sich derzeit 30 Meter unter der Erde und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Meter pro Jahr nach Süden.

Einmal entzündet, sind diese unterirdischen Brände kaum zu löschen. Sie breiten sich langsam, aber intensiv durch das Kohleflöz aus - eine Kohleschicht, die natürlich unter der Erdoberfläche vorkommt. "Niemand kennt die Größe des Feuers unter dem brennenden Berg, man kann sie nur vermuten", sagt Guillermo Rein , Professor für Feuerwissenschaft am Imperial College London in Großbritannien, gegenüber ScienceAlert. "Es handelt sich wahrscheinlich um einen Ball mit einem Durchmesser von 5 bis 10 Metern , der Temperaturen von 1.000 Grad Celsius erreicht", erklärt er.

Viele Kohleflözbrände, vor allem in Indien, China und den USA, werden durch menschliche Eingriffe wie den Kohleabbau verursacht - man denke nur an das berüchtigte Feuer unterhalb von Centralia , Pennsylvania, der heute verlassenen Stadt, die als Inspiration für die Videospielreihe „Silent Hill“ diente und seit fast 60 Jahren brennt.

Die erste dokumentierte Sichtung durch Europäer erfolgte 1828 , als ein örtlicher Landarbeiter meinte, in der Region des Mount Wingen einen Vulkan entdeckt zu haben. Nur ein Jahr später kam der Geologe Reverend CPN Wilton zu dem Schluss, dass es sich bei dem angeblichen Vulkan in Wirklichkeit um ein Kohleflözbrand handelte.

Bisherige Messungen haben ergeben, dass sich der Weg des Feuers über 6,5 Kilometer erstreckt , was auf ein Mindestalter von 6.000 Jahren deutet. Es ist sich aber niemand sicher, was den Brand entfacht hat.

In diesem Fall geht Rein von einem natürlichen Weg aus. „Man kann anthropogene Einflüsse nicht ausschließen, aber es war höchstwahrscheinlich eine natürliche Ursache“, sagt er. „Es könnte sich um ein Lauffeuer gehandelt haben, das durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde und einen Felsvorsprung entzündete. Oder es könnte sich um eine Selbsterhitzung gehandelt haben.“

Selbsterhitzung findet statt, wenn sich das Kohleflöz nahe genug an der Oberfläche befindet, so dass die Kohle dem Sauerstoff ausgesetzt ist. Mit genügend sonnigen und heißen Tagen, erwärmt sich die Oberfläche der Kohle und wird heiß genug, um das nächste Stück im Flöz zu erhitzen. Das führt schließlich zur Entzündung. Der Selbsterhitzungspunkt von Kohle kann laut Studien zwischen 35 und 140 Grad Celsius liegen.

Noch ein langes Brennen

Es ist unklar, wie weit sich das Kohleflöz ausdehnt und wohin es als nächstes geht. Im Moment hat es keinen Mangel an Sauerstoffversorgung. "Er könnte noch Tausende von Jahren ohne menschliches Zutun brennen", sagt Rein. "Wenn das Feuer fortschreitet, erwärmt es den Berg, so dass er sich ausdehnt und Risse bekommt, durch die Sauerstoff eindringt, so dass sich das Feuer weiter ausbreiten kann. Das Feuer produziert seinen eigenen Schornstein und seinen eigenen Sauerstoffvorrat".

Selbst mit menschlichem Eingreifen sind Kohleflözbrände bekanntermaßen schwer zu löschen, da Tonnen von Wasser und flüssigem Stickstoff benötigt werden. Im Jahr 2004 behauptete China, ein Feuer gelöscht zu haben, das 50 Jahre lang gebrannt hatte, nur damit die Besucher*innen einige Jahre später Anzeichen dafür sehen konnten, dass es noch brannte.

Rein stellte bei einem Besuch im Jahr 2014 fest, dass sich der Brand bis hinunter zu einem kleinen Fluss näherte. Je nachdem, wie sich das Kohleflöz an diesem Fluss entwickelt, könnte sich der Burning Mountain in den nächsten Jahrzehnten dramatisch verändern. "Das Kohleflöz könnte durchbrechen und sehr nahe an der Oberfläche der Klippe hervortreten, was zu Flammen mit viel mehr Hitze führen könnte", sagt Rein. Er sagt voraus, dass dies ähnlich wie im Jahr 1828 geschehen könnte, als das Feuer fälschlicherweise für einen Vulkan gehalten wurde.