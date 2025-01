Dell benennt alle seine Computer um und erntet Spott dafür

Dell hat sein Namensschema für seine Rechner vereinfacht. Das konnt nicht bei allen gut an.

Computerhersteller Dell hat die CES in Las Vegas dafür genutzt, seine PC-Produktlinien umzubenennen. Das bedeutet das Aus für Marken wie Latitude, Optiplex, XPS, Precision und Inspiron.

Stattdessen werden die Bezeichnungen von PCs und Notebooks vereinfacht und auf den Firmennamen reduziert. An sich nichts Schlechtes, allerdings hat man sich vielleicht ein bisschen zu stark Anleihen bei einem bekannten Smartphone-Hersteller genommen.

Dell Pro Max

So werden die neuen Dell-Rechner-Serien Dell, Dell Pro und Dell Pro Max getauft. Dell hat somit einfach exakt Apples iPhone-Nomenklatur übernommen.

“Das ist kein Witz”, stellt der bekannte Tech-YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) nüchtern fest. Jede der Serien gibt es zudem in 3 Ausführungen, Base, Plus (auch hier denkt man vielleicht an Apple) oder Premium.