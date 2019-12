Warum Dell seine Notebooks mit Wasser und minus 51 Grad zerstört

Der Sturzflug des Geräts auf harten Boden ist nur einer von vielen Tests. An einer anderen Station wird ein Laptop von einem Roboterarm 150.000-mal auf- und zugeklappt. Der Test dauert 84 Tage und simuliert im Schnelldurchlauf eine 5 Jahre lange Nutzung. Noch ungemütlicher wird es für die Geräte in diversen Kammern, wo sie Temperaturen von minus 51 bis plus 71 Grad ertragen müssen und mit feinstem Staub beworfen werden.

Wasser und Wüste

In einem anderen Raum, der an einen Schlachthof erinnert, wird ein am Boden liegendes Gerät gar mit einem Schlauch mit Wasser bespritzt. „Die Tests haben einen realen Hintergrund. So kann es in Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr oder Polizei schnell mal 70 Grad bekommen, wenn diese im Süden der USA in der Sonne abgestellt werden. Bei Militäreinsätzen wiederum muss der Laptop auch bei Sandstürmen in der Wüste funktionieren“, erklärt Bundrant.

Viele der Erkenntnisse für die besonders robusten „Rugged“-Modelle fließen in die normalen Konsumenten-Geräte ein. Dass diese in den vergangenen Jahren immer kompakter und leichter geworden sind, hat die Aufgabe der Entwickler nicht einfacher gemacht.

Wenig glamourös

Dell ist nicht Apple oder Google. Am Campus steht weder ein futuristischer Glastempel, noch werden Besuchern stolz durch Aufenthaltsräume geführt, wo man mit Rutschen in ein buntes Plastikbällebad abtauchen kann. Im Inneren der Gebäude dominiert brauner Teppichboden, der schon bessere Tage gesehen hat. Auch die Großraumbüros, die man auf dem Weg in die Labors passiert, erinnern eher an die 80er-Jahre. „Es wird in Kürze renoviert, ein Teil ist schon fertig“, erfahren Besucher knapp auf Nachfrage.