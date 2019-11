Dell: "PCs werden nicht verschwinden"

Selbst Apple musste sich zuletzt mit seiner neuen Kreditkarte Sexismus vorwerfen lassen, da die Software, die im Hintergrund über die Kreditwürdigkeit bestimmt, Frauen gegenüber Männern benachteiligte. Mehr Diversität ist aber auch aus einem anderen Grund ein absolutes Gebot der Stunde.

Bis 2030 werden laut Dell 4,3 Millionen neue Jobs im IT-Sektor entstehen, die besetzt werden müssen. Dies ohne Frauen, Schwarze, Latinos und Menschen mit asiatischen Wurzeln zu schaffen, sei schlicht unmöglich, sagte der für Inklusion verantwortliche Dell-Manager Brian Reaves.

Neue Lehrpläne gefordert

Prognosen gehen selbst in den technologieaffinen USA davon aus, dass von 1,1 Millionen IT-Jobs im Jahr 2024 nach heutigem Stand nur 45 Prozent davon besetzt werden können. Dell drängt daher auf eine Anpassung von Lehrplänen in Schulen, aber auch an Universitäten, um Jugendliche von frühem Alter an mit Themen wie künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Cybersecurity vertraut zu machen.

Auch müssten Konzerne wie Dell die Auswirkungen von Technologie besser kommunizieren und vermarkten, um möglichst viele Menschen für einen Beruf in diesem Umfeld zu begeistern.

