Apple nach Sexismus-Vorwürfen unter Druck

Außerdem, so der "Ruby on Rails"-Entwickler, bezeichnet er Apple als feig, da sie sämtliche Verantwortung auf das Bankhaus abwälzen. Auf dem Produkt stehe Apple drauf, also muss sich auch Apple dafür verantwortlich zeigen: "Das wäre so, als müsste ich direkt bei Foxconn anrufen, wenn mein iPhone kaputt wird", schreibt Hansson auf Twitter.