Wie Googles Algorithmen Rassismus und Sexismus fördern

Systemversagen

So werde vermittelt, dass es sich nur um einen punktuellen Fehler handle, statt um ein systemisches Versagen: "Ich sehe eine koordinierte Delegitimierung demokratischer Entscheidungsfindungsprozesse. Das Abschieben der Verantwortung auf angeblich objektive Systeme ist gerade für die schwächsten Gruppen in einer Gesellschaft gefährlich", sagt Noble. Wenn eine Google-Suche nach "drei schwarze Teenager" nur Polizeifotos liefert, während derselbe Vorgang mit dem Wort "weiß" Agenturfotos von jungen, weißen Jugendlichen beim Sport bringt, habe das durch den enormen Einfluss von Google und Co Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Die Bosse bei Google und Co antworten auf entsprechende Kritik oft mit der Aussage, dass sie ihre Ergebnisse nicht editieren, weil das schlechte Technologie-Praxis sei. Gleichzeitig filtern sie ihre Ergebnisse bei entsprechender Gesetzeslage, etwa in Europa, sehr wohl. Das Loblied auf Technologie, das vor allem in den USA oft gesungen werde, lasse wenig Platz für die Missrepräsentation der Afroamerikaner und anderer Minderheiten. Das werde in Zukunft noch weitreichendere Konsequenzen haben, wenn etwa Algorithmen bestimmen, wo Polizeieinheiten hingeschickt werden. "Arme und nicht-weiße Bevölkerungsschichten sind oft die Laborratten für die Einrichtung solcher Systeme. Wir müssen uns fragen, ob wir diese Entwicklungen unterstützen wollen", sagt Noble.