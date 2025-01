US-Regierung will 69.370 beschlagnahmte Bitcoin zu Geld machen

➤ Mehr lesen: Bitcoin verursacht jährlich doppelt so viel CO2 wie die Schweiz

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit über den rechtmäßigen Besitzer dieser riesigen Menge an Kryptowährung hat das US-Justizministerium nun eine endgültige Entscheidung getroffen: Die Bitcoin dürfen verkauft werden. Der Gewinn daraus kann dem US-Staatshaushalt zugeführt werden.

Der Bitcoin-Kurs in den vergangenen 30 Tagen

Was passiert mit den Silk-Road-Bitcoin?

Wie es um die Veräußerung der 69.370 Bitcoin aktuell steht, ist nicht klar. Die Entscheidung des Justizministeriums ist erst vor wenigen Stunden bekanntgeworden und wird von manchen für die letzten Kurseinbrüche verantwortlich gemacht. Das Gerichtsdokument ist jedoch mit 30. Dezember 2024 datiert.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Biden-Administration in den letzten Tagen ihrer Amtszeit den Staatshaushalt mit dem Bitcoin-Verkauf aufbessert und damit Trump die Bitcoin-Rechnung vermiest. Sollte der künftige US-Präsident tatsächlich eine Kryptowährung-Reserve einführen, würde der Bitcoin-Kurs demnächst vermutlich an Wert zulegen. Die neue US-Regierung müsste dann für die Reserve Bitcoin einkaufen - zu einem höheren Preis, als zuvor die alte Regierung die 69.370 Bitcoin verkauft hat.