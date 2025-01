Leak: Samsung bringt völlig neues Flaggschiff-Smartphone

In den vergangenen Jahren hat sich eingespielt, dass Samsung bei seiner Galaxy-S-Reihe stets mit 3 neuen Geräten an den Start geht. Dieses Jahr könnte noch ein weiteres Smartphone erscheinen, mit dem Samsung dem Konkurrenten Apple zuvorkommt.

Am 22. Jänner steht das großes Samsung-Event an. Dabei wird der koreanische Technologiekonzern seine neuen Smartphone-Spitzenmodelle präsentieren - möglicherweise sogar auch eine neue smarte Brille . Nun verdichtet sich die Gerüchte, dass es noch eine weitere Überraschung geben könnte.

Ein kleineres Gehäuse könnte jedoch zu Einschränkungen an anderen Stellen führen. Denkbar wären in erster Linie eine niedrigere Akkukapazität und möglicherweise ein Kameraobjektiv weniger. All das sind jedoch nur Spekulationen.

Die erwarteten Eckdaten des S25 Slim

Ebenso ist die Rede von einem 6,7 Zoll AMOLED-Screen, einem Snapdragon 8 Elite Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher, einer 200 MP Hauptkamera und einem 50 MP Weitwinkelobjektiv. Ob auch ein Teleobjektiv mit 3,5-fachen Zoom dabei ist, ist unklar.

Ob all diese Gerüchte zutreffen und ob das dünne Handy tatsächlich als "Slim" bezeichnet wird, wird sich am 22. Jänner zeigen. Um 19 Uhr (MEZ) startet das mit Spannung erwartete Samsung-Event in San Jose in Kalifornien. Wir werden live davon berichten. Außerdem wird es einen Livestream auf der Samsung-Website und auf YouTube geben.