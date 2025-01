Tief vergrabene Atomreaktoren liefern Strom für Rechenzentren

Der Unternehmen Deep Fission steckt Atomreaktoren 1.600 Meter tief in die Erde, um sie so günstiger und sicherer zu machen. Jetzt ist die Firma eine strategische Partnerschaft mit dem Infrastrukturunternehmen Endeavour eingegangen. Ziel ist es, die Bereitstellung von kostengünstiger Kernenergie für energieintensive Industrien, insbesondere Rechenzentren, zu beschleunigen. Das erklärt das Unternehmen in einer Presseaussendung.

➤ Mehr lesen: Deep Fission steckt Atomreaktoren 1.600 Meter tief in die Erde

Die Zusammenarbeit sieht vor, Kernenergie im Umfang von 2 Gigawatt für Endeavours globales Rechenzentrum-Netzwerk zu liefern. Die ersten Reaktoren sollen bereits 2029 in Betrieb gehen. Demnach wolle man Co2-freien Strom um einen Preis von 5-7 Cent pro kWh liefern. Das ist weniger als die Hälfte der Kosten bei neu gebauten Atomkraftwerken, wie die US-Investmentbank Lazard in einem aktuellen Bericht (PDF) schätzt.

Als Teil des Deals investierte Endeavour in Deep Fission. Zum finanziellen Umfang des Investments gibt es allerdings keine Angaben. Eine entsprechende Anfrage von TechCrunch wollte Deep Fission nicht beantworten.

SMRs in Löchern

Deep Fissions innovative Technologie basiert auf der Platzierung kleiner modularer Reaktoren (Small Modular Reactor - SMR) in 1,6 km tiefen Bohrlöchern. Die Löcher haben dabei einen Durchmesser von nur 76 Zentimeter. Durch die Tiefe könne man sich große und teure Sicherheitsmaßnahmen ersparen, die normalerweise für Atomreaktoren nötig sind. Über 40 Patente hat sich die Firma bereits dafür gesichert. Die Reaktoren würden in der Praxis einfach an Kabel in die Bohrlöcher abgesenkt werden.

Bei den Reaktoren selbst handelt es sich um übliche Druckwasserreaktoren. Dieser Typ von Reaktor wird weltweit am häufigsten bei Akw genutzt. Aber auch Atom-U-Boote nutzen sie. Ein mit dem Reaktor gekoppelter Dampfgenerator wandelt Wärme in Dampf um, der bei Deep Fission über Rohre an die Oberfläche geleitet wird. Eine Turbine erzeugt dort Elektrizität.

➤ Mehr lesen: Das sind die 10 größten Atomkraftwerke der Welt