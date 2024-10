Google setzt auf Strom aus Mini-Atomkraftwerken

Google investiert verstärkt in kleine Atomkraftwerke. Der Tech-Gigant kooperiert dafür mit der Firma Kairos Power, um eine Flotte an "Small Modular Reactors" (SMRs) zu bauen.

Ziel sei es, zusätzliche sichere, CO2-freie Energie in das US-Stromnetz einzuführen, heißt es in einem Blogeintrag auf Googles The Keyword. Insgesamt 500 MW an Strom sollen pro SMR eingespeist werden.

