Sind Mini-Atomkraftwerke wirklich sinnvoll? Forscher zweifeln

Mini-Atomkraftwerke sind aktuell ein großes Trend-Thema. Sie sollen direkt in Fabriken und Rechenzentren integriert werden können und sie mit emissionsfreiem Strom versorgen. Damit soll der zunehmende Bedarf von rechenintensiven Systemen, insbesondere durch den verstärkten Einsatz von KI, gedeckt werden. Kein Wunder also, dass Microsoft in die Entwicklung investiert.

Ein neuer Bericht des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) dürfte dem aber einen Dämpfer verpassen. Laut Bericht befinden sich derzeit weltweit 80 SMR („Small modular nuclear reactors“) in der Entwicklung. Während kleine SMR maximal 300 Megawatt haben, liegen die häufiger angestrebten mittleren SMR bei 300 bis 700 MW.

Hohe Entwicklungskosten

Der Titel des Berichts fasst bereits gut zusammen, welche Probleme die Reaktoren haben: „Immer noch zu teuer, zu langsam und zu risikoreich“. Demnach würde die Technologie zumindest in den kommenden 10 bis 15 Jahren keine signifikante Rolle beim Ablösen fossiler Brennstoffe spielen.