Großbritannien will 23 Milliarden Euro in Mini-Atomreaktoren investieren

Großbritannien habe zu lange seine Nuklearindustrie vernachlässigt, so der Energieminister. Jetzt will man mit SMRs aufholen.

Der Vorteil von SMRs ist, dass die Komponenten oder gar der ganze Reaktor in Serienfertigung in Fabriken hergestellt werden kann. Das senkt die Kosten und reduziert die Bauzeit im Vergleich zu herkömmlichen Reaktoren von Atomkraftwerken.

Durch die enorme physische Größe der Bauteile dauert nicht nur die Herstellung klassischer Reaktoren lange, sondern auch der Transport zur Baustelle und dort der Zusammenbau des Reaktors. Das britische Atomkraftwerk Torness etwa wurde 1973 geplant. Der Bau wurde 1980 begonnen, erst 1988 nahm es den Betrieb auf.

Da SMRs kleiner sind, benötigen sie weniger Kühlung. Dadurch ist die Standortwahl flexibler. Reguläre Atomkraftwerke werden üblicherweise bei großen Flüssen oder an Küsten errichtet, um Kühlwasser entnehmen zu können.

SMRs könnten, weil sie kompakt genug sind, in die Infrastruktur anderer Kraftwerke oder in aufgelassene Kraftwerke integriert werden, was die Kosten zusätzlich senken würde. Das US-Unternehmen Westinghouse will seine SMRs etwa in stillgelegten Kohlekraftwerken installieren.

Weniger Größe, weniger Leistung

Der Vorteil der kleineren Größe ist gleichzeitig der Nachteil. Ein reguläres Atomkraftwerk hat eine Leistung von etwa 1.200 Megawatt. Die meisten SMRs, die derzeit konzipiert und erforscht werden, peilen eine Leistung von 300 Megawatt an. Man bräuchte also tendenziell 4 Standorte für neue Mini-Atomkraftwerke, um ein normales, das abgeschaltet wird, zu ersetzen.

Zwar schwören die Hersteller von SMRs, dass diese sicherer sind als reguläre, große Atomreaktoren – dennoch sind es immer noch Atomreaktoren. Daher ist mit Widerstand aus der Bevölkerung zu rechnen. Kritik gibt es jedenfalls schon jetzt.

Expert*innen mahnen, dass die 20 Milliarden Pfund lieber in Solar- und Windkraft, sowie Geothermie, wie etwa EGS, gesteckt werden sollten. Oder, wenn schon auf Nuklearenergie gesetzt werden soll, auf Kernfusion statt Kernspaltung. Diese ermöglicht theoretisch unendlich nahezu saubere Energie, bei der viel weniger radioaktive Müll anfällt als bei regulären Akw und SMRs.