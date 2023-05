Neues Mini-Atomkraftwerk vorgestellt

Rein das Reaktorgebäude ist klein genug, um nur ein Viertel der Fläche eines Fußballfeldes einzunehmen. So soll ein Kernkraftwerk mit einem AP300 deutlich schneller und unkomplizierter errichtet werden könne, als ein herkömmliches Atomkraftwerk. Die Idee ist es direkt auf Standorten früherer Kohlekraftwerke aufzubauen, da dort bereits die Netzinfrastruktur zu finden ist. Ein herkömmliches Atomkraftwerk komme hierfür nicht in Frage, weil es zu groß für diese Standorte ist.

Um das Mini-Atomkraftwerk potenziellen Kund*innen schmackhaft zu machen, preist Westinghouse die Zusatznutzung des AP300 zur Warmwassererzeugung, Meerwasserentsalzung und zur Herstellung von Wasserstoff an. Die Erzeugung von Wasserstoff könne direkt in einem Kraftwerk mit einem AP300 stattfinden. Zudem habe der Reaktor schnelle Lastfolgefähigkeit , kann also die Stromerzeugung an den Strombedarf im Netz rasch anpassen. Laut Westinghouse sei er dadurch eine gute Ergänzung zu erneuerbaren Energiequellen, wie Wind- und Sonnenkraft. Lassen diese plötzlich aus, könne der AP300 schnell Strom erzeugen und so einen Zusammenbruch des Netzes verhindern.

AP300 kostet eine Milliarde Dollar

Mit dem Bau des ersten AP300 soll spätestens 2030 begonnen werden. Dieser soll bis 2033 in Betrieb sein und Strom erzeugen. Die Kosten dafür hat Westinghouse nicht genannt. Kommerzielle Versionen des Reaktors, die danach gebaut werden, sollen eine Milliarde US-Dollar kosten.

Die ersten AP300-Atomkraftwerke könnten in Ohio und West Virginia entstehen. Das sind Nachbarstaaten von Pennsylvania, in dem Westinghouse angesiedelt ist. In den 2 Staaten könnte der AP300 an Standorten von geschlossenen Kohlekraftwerken aufgebaut werden.

Weitere potenzielle Kund*innen sieht Westinghouse in osteuropäischen Staaten. Russlands Krieg gegen die Ukraine hätte gezeigt, wie wichtig es sei, unabhängig von Rohstofflieferungen anderer Länder zu sein und im Krisenfall ein sicheres Atomkraftwerk betreiben zu können. Auch in einigen Regionen in Subsahara-Afrika sieht das Unternehmen Potenzial. Dort könne der AP300 Elektrizität in Regionen bringen, wo Strom von Hausbesitzer*innen derzeit nur mit kleinen Dieselaggregaten erzeugt wird.