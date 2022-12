Pläne für Mini-Atomreaktoren von Rolls-Royce werden konkreter

Rolls-Royce will 30 kompakte Atomreaktoren bauen, falls die britische Regierung zu Verhandlungen bereit ist.

Als mögliche Zwischenlösung der Energiekrise werden SMRs gehandelt. Das sind „Small-Modular Nuclear Reactors“ – also kleine, modulare Atomreaktoren.

Wie der Name schon sagt, sind sie kleiner als Reaktoren herkömmlicher Atomkraftwerke. Dadurch ist man bei der Wahl des Standorts flexibler. Man kann sie also dort bauen, wo sie am dringendsten gebraucht werden oder wo bereits Infrastruktur dafür vorhanden ist.

Serienfertigung von Bauteilen

Der „modulare“ Teil von SMRs bezieht sich nicht nur auf die Skalierbarkeit, sondern auch, wie sie errichtet werden. Durch den modularen Aufbau können viel mehr Komponenten in Fabriken vorgefertigt werden und müssen nicht vor Ort gebaut werden. Dadurch wird eine Art Serienfertigung möglich, was die Errichtung von SMRs schneller und günstiger macht.

Und genau dafür hat Rolls-Royce jetzt den nächsten Schritt gemacht. Wie The Telegraph berichtet, hat das Unternehmen 2 Standorte in England und einen in Wales ausgewählt, bei der die erste Fabrik für die Produktion von SMR-Teilen errichtet werden könnte.